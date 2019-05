Dürfen Supermärkte Knöllchen an Parksünder verteilen?

NÜRNBERG - Netto macht es, Lidl ebenfalls und Aldi sowieso: Wer bei Discountern und bestimmten Supermärkten ohne Parkscheibe parkt, muss mit einem Knöllchen rechnen. Bis zu 30 Euro werden dafür verlangt. Doch nicht jede Forderung ist legal.

Auf vielen Supermarkt-Parkplätzen wird das Hinterlegen einer Parkscheibe verlangt. Wer dem nicht nachkommt, riskiert ein Knöllchen. © dpa



Das sagt die Stiftung Warentest und verweist unter anderem auf ein Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth. Zum Beispiel die Höhe der Vertragsstrafe: Sie muss sich am Bußgeld für vergleichbare Verstöße im öffentlichen Raum orientieren, meinen die Verbraucherschützer. Ein privates "Supermarkt"-Knöllchen über 30 Euro für das Parken ohne Scheibe dürfte zu viel sein, wenn derselbe Vorgang im öffentlichen Raum mit zehn Euro sanktioniert wird. Gerichte dürften dies als unfair und damit unzulässig einschätzen, meint die Stiftung Warentest. In diese Richtung hat auch der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, zuletzt mit Urteil vom 31. August 2017 (Az. VII ZR 308/16).

Der Halter muss den Fahrer nicht nennen

Oder das Thema Halterhaftung: Die Parkraumüberwachungsfirmen, die meist von Discountern oder Supermärkten eingesetzt werden, vertreten die Auffassung, dass der Fahrzeughalter auch für Parkverstöße anderer Fahrer seines Wagens hafte. Nicht wenige Gerichte sehen das aber anders – etwa das Landgericht Schweinfurt, das Landgericht Kaiserslautern oder das Landgericht Arnsberg. Und: Der Halter braucht dem Parkraumüberwacher auch den Fahrer nicht zu nennen, der den Verstoß begangen hat, sagen etliche Gerichte, darunter auch das Landgericht Nürnberg-Fürth (Az. 19 S 10051/11).

Der BGH hat dazu entschieden, dass private Parkplatz-Betreiber auch die Kosten einer Halterfeststellung nicht auf den Halter eines Fahrzeugs abwälzen können. Allerdings darf der Parkplatz-Betreiber den Fahrzeughalter auf Unterlassung in Anspruch nehmen, wenn der Halter seinen Wagen einem Dritten überlassen hatte und dessen Identität nicht preisgeben will.

In jedem Fall erst einmal widersprechen

In jedem Fall sollte man dem Knöllchen eines privaten Parkplatz-Betreibers widersprechen, rät die Stiftung Warentest, und stellt dazu auch gleich juristisch argumentierende Musterschreiben bereit. Sowohl als Fahrer als auch als Halter erspare man sich damit Ärger – und verhindere Mahn- bzw. Inkassokosten. Bislang hätten nur wenige Parkplatz-Überwacher Klage erhoben, so die Verbraucherschützer. Im Falle einer Klage allerdings sei nicht sicher, dass das im Einzelfall zuständige Gericht die Vertragsstrafe – so heißen die Knöllchen privater Parkplatz-Betreiber im Juristendeutsch – für unzulässig hält.

Einen ausführlichen Beitrag zu diesem Thema findet man unter www.test.de/Privatparkplaetze-Duerfen-Supermaerkte-Knoellchen-an-Parksuender-verteilen-5446920-0/ im Internet. Dort hat die Stiftung Warentest auch Musterbriefe hinterlegt.

