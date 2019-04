Durstlöscher gesucht! Stadt Nürnberg ruft zum Gießen auf

NÜRNBERG - Die Stadt Nürnberg sucht Durstlöscher. Wer jetzt aber an großzügige Bierausschenker auf der Erlanger Bergkirchweih denkt, der liegt falsch. Es geht um den Schutz der Nürnberger Bäume.

Damit die Straßen auch im Sommer so schön grün bleiben, sollen Bürger mit Gießkannen nachhelfen. © Michael Matejka/ NNZ



Schon das Osterfest war von sommerlich warmen Temperaturen geprägt. Mancherorts loderten Waldbrände, Osterfeuer wurden zum Teil wegen der erheblichen Brandgefahr abgesagt. Der Deutsche Wetterdienst warnt schon vor einem erneuten Dürre-Sommer 2019, sollte es weiterhin so trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen in der Region kommen gar sommerlich daher. Auf bis zu 26 Grad dürfen sich die Menschen freuen. Doch was den Menschen freut, ist für Bäume mitunter anstrengend. Das Straßengrün muss in diesem Jahr schon früh ohne natürliche Bewässerung auskommen, schließlich hat es seit Wochen nicht richtig geregnet. Die Nürnberger Bürger engagierten sich schon im Rekordsommer 2018 für das Grün vor der eigenen Haustür, indem sie es regelmäßig bewässerten.

Sparkasse Nürnberg unterstützt das Projekt

Das belegen auch die Neuabschlüsse von Baumpatenschaften-Vereinbarungen, teilt die Stadt Nürnberg mit. Das Anliegen wird seit Jahren von der Sparkasse Nürnberg unterstützt. Denn: Die Sparkasse sponserte von 2012 bis 2017 insgesamt 650.000 Euro für die Anschaffung neuer Straßenbäume.

Die Aktion nun soll Stadtbürger dazu aufrufen, die Bäume vor der eigenen Haustüre zu wässern. Wer dies nachhaltig tun möchte, gießt mit Regenwasser aus der Tonne, insofern noch etwas übrig ist.

Die Hintergründe erläutern der zweite Bürgermeister Christian Vogel und Michael Kläver, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Nürnberg, am Montag, 29. April 2019, um 14 Uhr in der kleinen Grünanlage mit Bänken gegenüber des Anwesens Laufertormauer 8.

