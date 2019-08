E-Scooter in Nürnberg: Stadt zieht ernüchternde Bilanz

NÜRNBERG - Plötzlich scheinen sie überall zu sein: die E-Scooter von Voi, die seit einer guten Woche durch die Straßen flitzen. Das schwedische Unternehmen zeigt sich sehr zufrieden mit dem Start in Nürnberg. Die Stadtverwaltung mag dagegen nicht einstimmen in die Euphorie. „Wir sehen es sehr kritisch“, sagt Robert Wunder, Vizechef des Verkehrsplanungsamts. Auch erste Unfälle sind schon passiert.

Gehören nun auch in Nürnberg fest zum Straßenbild: Die E-Scooter der Firma Voi. Foto: Markus Scholz, dpa



Seit Freitag vergangener Woche sind die E-Scooter in Nürnberg am Start. Auf Nachfrage, wie es sich anlässt in der Pegnitz-Stadt, schickt eine Berliner PR-Agentur im Auftrag von Voi eine euphorische Stellungnahme: "Wir sind sehr zufrieden mit unserem Start in Nürnberg! Eine Woche nach dem Launch in Deutschland konnten wir die Fünf-Millionen-Fahrten-Marke knacken, nur eine Woche später dann die sechs Millionen und das nur zehn Monate nach der Gründung von Voi. Damit sind wir der bei weitem größte Anbieter in Europa", heißt es darin.

"Kannibalisierung umweltfreundlicher Verkehrsmittel"

Die Stadtverwaltung versetzen die neuen Elektro-Fahrzeuge dagegen nicht gerade in Ekstase. "Von der Ökologie her bringt es null", sagt Robert Wunder vom Verkehrsplanungsamt. Er sieht vielmehr eine "Kannibalisierung der umweltfreundlichen Verkehrsmittel". Soll heißen: "Es geht zu Lasten des Fußverkehrs und des öffentlichen Personennahverkehrs." Dass jemand sein Auto stehenlässt, um stattdessen mit dem Roller zu fahren, hält er für unwahrscheinlich.

Ausgeliehen und bezahlt wird der Roller über eine App, die den Nutzern das nächstgelegene Fahrzeug anzeigt – ohne Anmeldegebühr oder monatliche Grundgebühr. Pro Fahrt fallen ein Euro Startgebühr plus 15 Cent pro Minute an. In Nürnberg seien derzeit 150 E-Scooter unterwegs, so Claus Unterkircher, General Manager von Voi für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ob die Firma hier noch mehr Roller platzieren will, kann er noch nicht sagen.

Bei der bisherigen Anzahl wird es aber vermutlich so oder so nicht bleiben. Wie berichtet, interessieren sich auch andere Anbieter für Nürnberg. Insgesamt vier Unternehmen, inklusive Voi, haben bei der Verwaltung angeklopft und dort Konzepte für bis zu 500 Roller vorgelegt.

Parken ist ein Problem

Die ersten Nebenwirkungen der E-Roller sind schon nach einer Woche zu besichtigen: Die Polizei hat drei Unfälle registriert und betrunkene Rollerfahrer erwischt. "Vielen ist nicht klar, dass es sich bei den E-Scootern um Kraftfahrzeuge handelt, für die die 0,5-Promille-Grenze gilt", sagt Polizeisprechger Wolfgang Prehl auf Anfrage.

Auch mit dem Parken ist das so eine Sache. "Wir stellen fest, dass Fahrzeuge verbotswidrig abgestellt werden", sagt Wunder vom Verkehrsplanungsamt. Zum Beispiel auf Gehwegen. Viele Nutzer würden nicht wissen, in welchen Zonen sie die Roller parken dürften. Die Anbieter würden ihre Kunden nicht gut genug informieren.

Die Fußgängerzone ist zum Beispiel fürs Fahren tabu. Die Stadt will daher mit dem Verleiher eine Vereinbarung schließen, dass dieser seine Kunden besser informiert. Man informiere die Nutzer durch Trainingsprogramme, Push-Nachrichten und den Einsatz von Straßenteams darüber, wie man einen E-Scooter korrekt und regelkonform parke, hält Voi-Manager Claus Unterkircher dagegen. "Im Moment arbeiten wir auch an der Einführung eines virtuellen Klassenzimmers zum sicheren und korrekten Gebrauch unserer Roller." In einigen Städten gebe es auch bereits spezielle Parkplätze für die E-Scooter.

Nun ist Ihre Meinung gefragt: Sind E-Scooter ein Gewinn für die Stadt oder eher ein lästiger Platzfresser?

