Eichenprozessionsspinner bei Rock im Park: 42 allergische Reaktionen

Hilfsorganisationen beruhigen: "Die Zahlen sind nicht höher als im Vorjahr" - vor 4 Stunden

NÜRNBERG - Der Eichenprozessionsspinner macht bei Rock im Park weiter Ärger. Die Hitze der vergangenen Tage sorgte dafür, dass die Schmetterlingsraupe, die Hautreizungen verursachen kann, auf dem Gelände gedeiht. Doch die Besucher bringen sich oftmals auch selbst in Gefahr.

Mitte der Woche rückten Experten an und versuchten die Nester des Eichenprozessionsspinners zu entfernen. © Michael Matejka



Mitte der Woche rückten Experten an und versuchten die Nester des Eichenprozessionsspinners zu entfernen. Foto: Michael Matejka



Die Bänder, die sich um den Stamm gleich mehrerer Bäume auf dem Rock-im-Park-Gelände winden, sind kaum zu übersehen. "Allergiegefahr", steht dort in schwarzen Großbuchstaben auf gelbem Grund, "Vorsicht" auf roter Farbe. "Eichenprozessionsspinner! Raupen und Nester nicht berühren!" Mindestens 100 Bäume hat die Schmetterlingsart rund um die Bühnen und Campingplätze befallen. Meistens sind es mächtige Eichen. Spezialisten in Ganzkörperanzügen arbeiten seit Tagen an der Beseitigung, stoßen aber an Grenzen. Alle Raupen werde man nicht entfernen können - eine Restgefahr wird über die kompletten drei Festivaltage bleiben.

Deshalb habe man, erklärt der Veranstalter, Ausweichflächen geschaffen. Camper, deren Platz in einem der vom Eichenprozessionsspinner befallenen Areale liegt, können auf CP 8.3 in der Nähe des Luitpoldhains ausweichen. Wie viele Bäume aktuell betroffen seien, dazu könne man keine Angaben machen. Auch welche Maßnahmen konkret ergriffen werden, dazu hält sich der Veranstalter bedeckt. "Die Raupen sind aber noch auf dem Gelände", sagte eine Sprecherin auf nordbayern.de-Nachfrage.

Rock im Park live: Fans fiebern Slipknot-Auftritt entgegen!

Besonders schmerzhaft sind die Brennhaare des Eichenprozessionsspinners. Sie können bei Kontakt heftige allergische Reaktionen auslösen, die Härchen verfangen sich in der Haut. Je wärmer es ist, desto explosiver vermehrt sich der Schmetterling - und das Wetter der letzten Tage bot den Insekten beinahe ideale Bedingungen. "Am Freitag haben wir das Gelände von Rock im Park kontrolliert, da haben wir kein einziges Nest gefunden", sagt André Winkel vom städtischen Servicebetrieb öffentlicher Raum (Sör). "Am Montag waren dann schon 50 Eichen befallen, aktuell sind es 100." Am Samstagnachmittag musste ein Baum an der Schleuse unweit des Terminal A mit Bändern angesperrt werden. Der Einsatzleiter der Rettungsdienste, Jürgen Kohl, warnt - und rät dazu, Abstand zu halten.

Bilderstrecke zum Thema Eichenprozessionsspinner sorgt für Ärger auf Rock-im-Park-Gelände Spezialeinsatz rund um und auf dem Gelände von Rock im Park: Weil einzelne Bäume vom Eichenprozessionsspinner befallen sind, wurden Schädlingsbekämpfer der Stadt Nürnberg hinzugezogen. Sie sollen dabei helfen, das Gelände rechtzeitig zum Start freizubekommen.



Jetzt veröffentlichten die Hilfsorganisationen bei Rock im Park erste Zahlen, wie viele Zwischenfälle es bislang auf dem Festivalgelände gab. In 42 Fällen habe man Besucher wegen allergischer Reaktionen behandeln müssen - sie alle seien nicht schwerwiegend gewesen. Nach einer ambulanten Behandlung konnten die Männer und Frauen wieder entlassen werden.

"Die Zahl ist nicht höher als im Vorjahr"

Das sei völlig im Rahmen, sagt Sohrab Taheri. Er ist Sprecher der Hilfsorganisationen bei Rock im Park. Für das Festival kooperieren das Bayerische Rote Kreuz (BRK), die Johanniter, die Malteser und der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), sie stellen Hunderte Kräfte ab. "Die Zahl der bisherigen Fälle ist nicht höher als im Vorjahr", sagt Taheri. Bereits 2018 machte der Eichenprozessionsspinner Probleme. "Durch die präventive Aufklärung vom Veranstalter durch Flyer und Co. sind die Besucher sensibilisiert für die Problematik."

Doch immer wieder gehen Besucher auch leichtfertig mit der Gefahr des Eichenprozessionsspinners um. Mehrere Menschen campten in unmittelbarer Nähe zu den Absperrbändern und ignorierten entsprechende Hinweise. Der Großteil aber hält sich an die Vorgaben.