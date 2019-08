Es war ein Konzert der Extraklasse - mitten in Nürnberg und das auch noch kostenlos. Bei "Stars im Luitpoldhain" standen unter anderem Clueso und Max Mutzke, der einst von Stefan Raab höchst persönlich entdeckt und gefördert wurde, auf der Bühne. Bei angenehmen sommerlichen Temperaturen war die Wiese bis auf den letzten Platz bei Wein und Snacks gefüllt. Hier kommen die Bilder!

Trotz Regenschauer war am Samstag die Stimmung beim Nürnberger Yogafestival bestens. Auf den Matten ging es mit Klassikern wie Krieger oder herabschauender Hund in die Dehnung. Am Sonntag legten die Teilnehmer dann bei strahlendem Sonnenschein eine Session auf dem Dutzenteich ein.