Ein Leben als Blinder: Armin Nembach über seine Liebe zur Musik

Nürnberger Gitarrist und Kellner wurde blind geboren - Fragen jederzeit erwünscht - vor 31 Minuten

NÜRNBERG - Wie sieht die Welt aus, wenn die Augen nicht mehr richtig arbeiten? Wie fühlt sie sich für jemanden an, der sie noch nie gesehen hat? Welche Gründe gibt es für eine Erblindung oder eine Sehbehinderung? Das wollte die FrankenSein-Redaktion wissen. Die Ergebnisse gibt es in einem multimedialen Beitrag - natürlich barrierefrei.

Als blind gilt man, wenn man weniger als zwei Prozent von dem sieht, was ein normal sehender Mensch erkennt. © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa



Armin Nembach ist seit seiner Geburt blind - und führt trotzdem ein selbstbestimmtes Leben. Er hat seine Leidenschaft, das Gitarrespielen, zu seinem Beruf gemacht und unterrichtet sogar andere am Instrument. Seit kurzem arbeitet er außerdem in einem sogenannten Dunkelrestaurant im mittelfränkischen Bergen. In diesem Job ist er als Blinder klar im Vorteil.

Wie Armin Nembach sein Leben gestaltet, erfahren Sie im barrierefreien Video der FrankenSein-Redaktion, das auch für Blinde und Gehörlose geeignet ist. Mehr Informationen zu Blindheit und Sehbehinderungen finden Sie im Komplettbeitrag von FrankenSein.

Marie Wetzel, Melina Möhnle / FrankenSein