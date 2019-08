Ein Top-Model und Würste: So wird das Kostenlos-Fest zum Opernball

NÜRNBERG - Der Opernball ist eines der gesellschaftlichen Highlights in Nürnberg, Stargäste und Top-Musiker werden am 13. September erwartet. Parallel dazu verwandelt sich der Richard-Wagner-Platz in einen gewaltigen Freiluft-Ballsaal. Das eintrittsfreie Open-Air-Fest lockt Besucher mit Rebecca Mir und einem preisgekrönten Quartett.

TV-Moderatorin Rebecca Mir wird durch den Abend führen. © PR



Ganz Nürnberg soll, auch ohne Ticket, Teil des Opernballs werden können. Am 13. September (Live-Ticker auf nordbayern.de) steigt des High-Soceity-Event wieder im Opernhaus am Richard-Wagner-Platz. Eben jenes Areal vor dem Prachtbau, der 1905 eingeweiht wurde, soll zu einer gewaltigen Freiluft-Ballsaal werden. Das kostenlose Jedermann-Fest lockt mit einer Red-Carpet-Show und exklusiven Konzerten.

Fix: Diese Stars kommen zum Nürnberger Opernball 2019

Los geht es gegen 18 Uhr. Dann werden die "Germany’s Next Topmodel"-Vizesiegerin Rebecca Mir und Radiomoderator Flo Kerschner den roten Teppich in Beschlag nehmen. Sie interviewen die VIPs und Stargäste des Abends, zu denen auch der irische Sänger Johnny Logan gehört. Zudem werden die Konzerte im Inneren auf einer Leinwand übertragen. Die ersten 500 Gäste erhalten kostenlos ein Glas Sekt sowie einen Gutschein für eine fränkische Bratwurst.

Hier sehen Sie das Programm:

17.00 Uhr: Einlass & Beginn Opern-Air-Fest

18.00 Uhr: Red-Carpet-Show mit Rebecca Mir & Flo Kerschner

20.30 Uhr: Live aus dem Opernhaus: Ballbeginn mit Jörg Pilawa

21.50 Uhr: Auftritt auf dem Opern-Air-Fest: Novus String Quartet

23.20 Uhr: Live aus dem Opernhaus: Auftritt Johnny Logan

