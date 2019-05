Einbruch in Nürnberger Bürgeramt: Amtliche Dokumente gestohlen

Diebe öffneten Tresor - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Bisher noch unbekannte Täter brachen in den vergangenen Tagen in das Bürgeramt Süd in Nürnberg-Katzwang ein und stahlen mehrere amtliche Dokumente. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Einbrecher kamen auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude in der Hans-Traut-Straße und öffneten dann im Laufe der Nacht einen Tresor. Daraus stahlen sie amtliche Dokumente in hoher Anzahl. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag, 30. April, 17 Uhr, und Donnerstag, 2. Mai, 6:50 Uhr.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der 09112112 - 3333 in Verbindung zu setzen.

