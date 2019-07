"Einfach chillig": Das sagen die Besucher zum Klassik Open Air

70.000 Besucher im Luitpoldhain - "Wollen einfach das Leben feiern" - vor 17 Minuten

NÜRNBERG - Einmal mehr zog das Klassik Open Air in diesem Jahr rund 70.000 Besucher an, Joana Mallwitz dirigierte dabei das Mega-Event zum ersten Mal. Ob's ankam? Wir haben uns bei den Besuchern im Luitpoldhain umgehört. Das Urteil zur diesjährigen Ausgabe fällt dabei eindeutig aus.

Bilderstrecke zum Thema

Für viele sind die Klassik Open Airs ein absolutes Highlight im Veranstaltungskalender der Stadt. Wir haben uns unter den Besuchern umgehört, was sie so lieben an dem großen Freiluft-Spektakel, das nicht nur Fans der klassischen Musik anzieht.