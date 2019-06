Einsatz am Business Tower - Fensterputzer in misslicher Lage

NÜRNBERG - Ein Feuerwehreinsatz hat am Dienstag am Business Tower für Aufsehen gesorgt. Gebrannt hat es dort allerdings nicht. Vielmehr steckten Fensterreiniger in einer ziemlich misslichen Lage.

Gegen 13.30 Uhr ging in der Integrierten Leitstelle ein Notruf von dem Bürogebäude an der Ostendstraße ein. Der Grund: Die Fensterputzer, die sich gerade um die Fassade des Turmes kümmerten, kamen keinen Zentimeter weiter. Ihre Gondel, mit der sie in 18 Metern Höhe arbeiteten, hatte den Geist aufgegeben. Wie aber sollten sie sicher von dort oben nach unten kommen?

Zum Glück hat die Feuerwehr eine ausreichend hohe Drehleiter. Damit - und mit der Höhenrettungsgruppe - konnten die Feuerwehrmänner die beiden Fensterreiniger schnell aus ihrer misslichen Lage befreien. Der Absturzbereich der Gondel wurde anschließend gegen Betreten gesichert.

jule