Einserschüler dürfen umsonst in Nürnberger Tiergarten

NÜRNBERG - Gute Noten sind was Schönes. Mehr noch: Manchmal wird man dafür nicht nur von den Eltern belohnt, sondern auch mit freiem Eintritt. Einserschüler dürfen sich am ersten Ferientag nämlich auf einen kostenlosen Besuch im Nürnberger Tiergarten freuen.

Auch in diesem Jahr können Schüler, die eine "Eins" im Zeugnis haben, kostenfrei den Nürnberger Tiergarten besuchen. Und das am ersten Ferientag, Montag, 29. Juli 2019, und am letzten Ferientag, Montag, 9. September 2019. Das Angebot gilt für "Einserschüler" bis einschließlich 17 Jahren, die an der Tiergartenkasse ihr Zeugnis mit mindestens einer "Eins" oder einem "sehr gut" in der schriftlichen Beurteilung vorlegen. Bürgermeister Christian Vogel erklärt, warum man dies jedes Jahr ermöglicht:

"Die Schüler arbeiten das ganze Jahr hart daran, möglichst gute Ergebnisse im Schuljahr zu erzielen. Sie tun das natürlich in erster Linie für sich. Trotzdem sind Einser im Zeugnis nicht selbstverständlich. Der Tiergarten will die tolle Leistung mit einem kostenlosen Besuch als kleines Dankeschön honorieren. Es ist sozusagen das Sahnehäubchen zum Schulschluss. Lob auf der einen Seite ist natürlich keine Bestrafung auf der anderen Seite. Auch die Noten Zwei und Drei sind tolle Leistungen. Deshalb haben wir in diesem Jahr auch erstmals als mögliche Alternative zum Einser die Beurteilung aufgenommen."

Kinder unter 14 Jahren müssen gemäß "Tiergarten-Benutzungssatzung" von einem Erwachsenen begleitet werden. Die Begleitperson muss den regulären Eintritt bezahlen.

