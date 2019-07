Elektro im Marienbergpark: Tausende tanzen im Grünen

NÜRNBERG - Wolke oder Grünes? Hauptsache Marienbergpark! Am Samstag wurde Nürnbergs Sommerfestival-Historie um ein Kapitel reicher, als Tausende Elektro-Jünger zu den Beats von Anna Reusch, Einmusik und Co. abtanzten. Aus "Wolke Sieben" wurde heuer "Tanzen im Grünen" und unsere Bilder zeigen: der neue Name ist Programm!

Bilderstrecke zum Thema Häkeltops und tanzbare Beats: Festival-Flair bei "Tanzen im Grünen" Der Name ist frisch, die Stimmung unverändert ausgelassen: "Tanzen im Grünen" heißt Nürnbergs neuester Festival-Zuwachs, der am Samstag wieder unzählige Feierwütige in den Marienbergpark lockte. "Wolke Sieben" nannte sich die Fete bis 2018. Hier kommen die Bilder aus der Partyzone.



