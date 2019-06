Elektro-Sause: Sommerliebe-Festival 2019 steigt heute

Mehr Bühnen, mehr Headliner - frischer Wind am Dutzendteich

NÜRNBERG - Bereits zum fünften Mal steigt das Festival Sommerliebe am Nürnberger Deutzendteich. Allerdings weht in diesem Jahr "ein frischer Wind", verspricht der Veranstalter. Wir tickern das Event heute ab 11 Uhr live.

"Wir sind hochwertiger gebucht, breiter gefächert – und größer", versprechen die neuen Geschäftsführer der Sommerliebe Lion und Noel Heuschkel. Die Festival-Gänger finden in diesem Jahr drei statt zwei Bühnen am Dutzendteich vor. Für die Musikrichtungen Tech House, Techno und Goa sind eigene Stages geplant. Am Samstag erwartet die Sommerliebe-Fans allerdings auch Altbekanntes: Märchenland-Deko, Lasershow, Riesenplanschbecken und lustige Gummitiere gehören längst dazu. Außerdem darf man laut Veranstalter auf noch einiges mehr gespannt sein.

Außerdem können sich die Headliner sehen lassen: Zwischen 11 Uhr und 23 Uhr können die Nürnberger mit Kollektiv Turmstraße, die Berliner DJane Monika Kruse, der Slowene Umek, Bülent "Butch" Gürler aus Mainz, die Berliner Wankelmut, Sascha Braemer, Gayle San aus Singapur sowie Mike, der jüngere, doch ebenfalls umtriebige Bruder des Techno-Urgesteins Sven Väth. Außerdem spielen Extrawelt ein Live-Set. Mit dabei sein ist ganz einfach - mit unserem Ticker sind wir am Samstag live vor Ort und berichten über die Veranstaltung mit allen Infos, Fotos und Videos.

vek