Wir haben einen historischen Rückblick mit Bildern aus dem Juli 1969 für Sie zusammengestellt. Klicken Sie sich durch und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Air Serbia, die größte Fluglinie Serbiens, wird ab sofort eine Flugverbindung vom Albrecht Dürer Airport nach Niš aufnehmen. Die neue Airline wurde am Donnerstag mit Wasserfontäne und Torte begrüßt. Ein Airbus A319 fliegt jeden Montag und Donnerstag Richtung Balkan.

Beim Klassik Open Air in Nürnberg lauschen am Sonntag 100.000 Menschen der Staatsphilharmonie Nürnberg, die Stadt wirbt mit dem größten Konzertsaal Europas. Am Luitpoldhain laufen derweil die Aufbauarbeiten. Es wird geschraubt, gewerkelt - und für die richtige Atmosphäre gesorgt. Die Bilder!