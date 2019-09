Engagement für fairen Handel: Nürnberg gewinnt Bronze

30.000 Euro Preisgeld - Den ersten Preis holte Neumarkt - vor 59 Minuten

NÜRNBERG - Bronze für Nürnberg: Die Stadt hat den dritten Platz im bundesweiten Wettstreit um die "Hauptstadt des Fairen Handels" gewonnen. Und die Region kann sich gleich doppelt freuen, denn den ersten Preis holte Neumarkt in der Oberpfalz.

Die Firma Green Toys stellt beispielweise Spielzeug aus recyceltem Plastik her. © Horst Linke



Zum ersten Mal ging damit der Titel nach Bayern. 100 Städte hatten sich an dem Wettbewerb beteiligt, der unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung steht.

Organisiert wird er von der Engagement Global gGmbH, deren Geschäftsführer Jens Kreuter sich über das wachsende Interesse der Kommunen freut. In immer mehr Städten und Gemeinden werde die Idee der "Fairness" zur selbstverständlichen Aufgabe.

Nürnberg überzeugte die Jury vor allem mit dem Engagement für Faires Spielzeug in der Fair Toys Foundation und dem Fair Toys Bündnis. Aber auch die prominente Verortung des Themas im Rathaus kam bei den Juroren gut an. Die Delegation konnte dafür einen Scheck in Höhe von 30.000 Euro mit nach Hause nehmen. 70.000 Euro gehen nach Neumarkt, hier gefiel der Jury "die feste strategische Verankerung" des Fair-Trade-Gedankens in der Kommune.