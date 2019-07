Entflohener Straftäter aus Nürnberg: Fluchtauto gefunden

NÜRNBERG - Am vergangenen Sonntag flüchtete ein verurteilter Straftäter aus einer Betreuungseinrichtung am Vestnertorgraben in Nürnberg. Die Polizei fahndet seither mit einem Großaufgebot nach dem 54-Jährigen, der seine Betreuerin bedrohte und mit einem Auto der Stadtmission floh. Nun wurde das Fluchtfahrzeug gefunden.

Dieses Foto von 2019 zeigt den flüchtigen Martin Franz. Der 54-Jährige ist mit einem Messer bewaffnet. © Polizei Mittelfranken/ Montage



Der 54-jährige Martin Franz bedrohte am vergangenen Sonntag gegen 14 Uhr in einer Betreuungseinrichtung am Vestnertorgraben in Nürnberg eine Betreuerin mit einem Messer und erzwang die Herausgabe der Fahrzeugschlüssel eines Fahrzeuges der Stadtmission. Der Gesuchte flüchtete anschließend mit dem Pkw vom Tatort.

Das Fluchtfahrzeug wurde nun aufgefunden: Am späten Montagabend enteckte man den weißen Ford Fusion in Frankfurt am Main in Bahnhofsnähe. Der Gesuchte befindet sich nach wie vor auf der Flucht.

Zur bereits bestehenden Personenfahndung ergänzte die Polizei die Personenbeschreibung:

Der Gesuchte ist 170 Zentimeter groß, hat eine stämmige bis dicke Figur, der Oberkopf ist haarlos, an den Seiten hat der Mann einen Haarkranz. Er trägt eine auffällige Brille mit dickem, dunklen Rahmen. Martin Franz war zuletzt mit einem grauen Kapuzenpullover ohne Aufdruck, grauen Bermudashorts und braunen Wanderstiefeln bekleidet.

WARNHINWEIS: Martin Franz ist mit einem Messer bewaffnet. Die Polizei warnt dringend davor, mit dem Mann Kontakt aufzunehmen. Bei Antreffen des Mannes verständigen Sie bitte sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110.

