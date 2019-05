Entlastung für Familie: Erste Tagespflegeeinrichtung eröffnet

NÜRNBERG - Ruheräume, eine eigene Terrasse und viele Pflanzen: Das Nürnberg-Stift hat gestern seine erste Tagespflegeeinrichtung eröffnet. In den frisch renovierten Räumen im Sebastianspital nahe des Wöhrder Sees können bis zu 20 Personen betreut werden, um pflegenden Angehörigen etwas Entlastung zu ermöglichen.

Helle, große Räume gemütlich eingerichtet: Die Leiterin der neuen Tagespflege Anne Weih (von links) und ihre Kollegen Sven Dannigkeit und Claudia Türpe (ganz rechts) freuen sich mit Carola Wachner, Pflegedienstleitung im Sebastianspital, auf ihre Besucher. Foto: Foto: Günter Distler



Pünktlich auf die Minute ist alles fertig geworden. "Erst am Dienstag noch habe ich den 'Duftweg' aufgehängt", sagt Anne Weih. Die Leiterin der Tagespflege des Nürnberg-Stift (Nüst) zeigt auf ein Brett an der Wand, an dem allerlei grüne Sträußchen hängen: Thymian und Rosmarin, Petersilie und Lavendel. Die Besucher können daran riechen und die Namen der Kräuter bestimmen.

Die renovierten Zimmer im Elisabeth-Bach-Haus sind groß und hell. Weih und ihr Team haben sie gemütlich eingerichtet: An den Wänden hängen Bilder, es gibt eine Terrasse, Ruheräume mit gemütlichen Sesseln, Küche und Essbereich. "Bis zu 20 Menschen können wir hier betreuen, derzeit sind es zehn."

Montags bis freitags von 8.30 bis 16.30 Uhr hat die Einrichtung geöffnet. Die Gäste bekommen Frühstück, Mittagessen und Kaffee und Kuchen, dazwischen ist Zeit für Einzel- und Gruppenaktivitäten. "Unsere Terrasse wird gern genutzt, wir machen aber auch mal einen Ausflug zum Wöhrder See oder Gedächtnistraining", erklärt Weih. "Demnächst kommt eine Künstlerin und malt mit den Senioren." Mit einem Rezept des Hausarztes können die Besucher ihre Ergotherapie, Logopädie oder Physiotherapie absolvieren.

Steigende Nachfrage

Die Einrichtung soll pflegende Angehörige entlasten, sagt Weih. Aber auch Menschen, die allein leben, können hier soziale Kontakte knüpfen. Für das städtische Nürnberg-Stift ist die neue Tagespflege im Sebastianspital die erste ihrer Art. "Wir schließen hier eine Lücke im Versorgungsangebot", freut sich Michael Pflügner, zweiter Werkleiter des Nüst, bei der Eröffnung. Die Einrichtung trage dazu bei, dass ältere Menschen länger zu Hause wohnen bleiben und pflegende Angehörige ihr Engagement besser mit Privatleben und Arbeit vereinbaren können, sagt Sozialreferent Reiner Prölß. Bis zu ihrem Umzug ins sanierte Nebengebäude hatte die Musikhochschule die Räume genutzt.

Derzeit gibt es 26 Tagespflegeeinrichtungen verschiedener Träger in Nürnberg. Und die Nachfrage steigt. Ein Grund sei, dass die Pflegekassen seit Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes mehr Geld für die Tagespflege bereitstellten, erklärt Anne Weih.

In knapp zehn Jahren muss die Einrichtung den Altbau aber wieder verlassen, sagt Reiner Prölß. Länger entspreche das Elisabeth-Bach-Haus nicht mehr den Anforderungen an moderne Pflege. Das ganze Areal an der Veilhofstraße im Stadtosten wird sich bald verändern, denn demnächst beginnt der Rückbau des Fritz-Hintermayr-Hauses gegenüber. Ein Ort der Pflege soll das Gelände aber auch nach den Umbauten bleiben.

