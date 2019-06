Er präsentierte seinen Wein: Weltmeister Pirlo zu Gast in Nürnberg

Italiens einstiger Mittelfeld-Maestro ist unter die Winzer gegangen - vor 55 Minuten

NÜRNBERG - Der Mercato Di Dio in Nürnberg-Thon ist bekannt für erlesene Feinkost und ausgesuchte Weine. Beides gehört genauso zu Italien wie der Fußball. Am Montagabend kam beides zusammen: Andrea Pirlo, einer der größten Spieler Italiens, war zu Besuch und sprach über seine Karriere, seinen Wein und sein Herz für Deutschland.

Brachte seinen Wein aus dem Weingut in Brescia mit: Ex-Fußball-Weltmeister Andrea Pirlo (2. von links). © Michael Matejka



Brachte seinen Wein aus dem Weingut in Brescia mit: Ex-Fußball-Weltmeister Andrea Pirlo (2. von links). Foto: Michael Matejka



Bei seinem Besuch präsentierte sich Andrea Pirlo so, wie er sich als Fußballer auch in die Herzen seiner Fans spielte: Völlig ruhig, besonnen, freundlich. Ein durch und durch angenehmer Mann, der nicht nur als Weinkenner in Franken war, sondern natürlich auch als Botschafter der italienischen Fußballkunst, die der elegante Mittelfeldspieler mit dem stets melancholischen Blick und der majestätischen Ruhe am Ball beherrscht wie wenig andere auf dem Globus.

Pirlo, dessen Karriere bei Brescia Calcio begann, spielte zehn Jahre für Milan und vier für Juventus, er gewann zweimal die Champions League und sechs italienische Meisterschaften. Seinen größten Erfolg, den WM-Sieg 2006 im Berliner Finale über Frankreich, feierte Pirlo in Deutschland. Es sei "immer großartig", hierher zu kommen, "weil immer die Erinnerungen an 2006 aufkommen", erklärte der inzwischen 40-Jährige am Rande seiner Weinpräsentation am Montagabend. Der Titel vor 13 Jahren sei sein "mit Abstand größter Erfolg und schönstes Erlebnis" gewesen.

Leidenschaft für Fußball und Wein

2007, ein Jahr nach der Krönung als Fußball-Weltmeister, entdeckte Pirlo dann aber eine neue Leidenschaft: Gemeinsam mit seinen Eltern erwarb er einige Weinberge in Flero bei Brescia, seinem Heimatort, inzwischen betreibt Pirlo das Weingut Pratum Coller selbst – und erfüllte sich damit, wie er sagt, einen Jugendtraum. "Leidenschaft ist alles im Leben. Das verbindet den Fußball und den Wein", gibt er in seiner gewohnt entspannten Art zu Protokoll. Dass sie ihn für seine fußballerischen Glanzleistungen mit anhaltenden Ovationen feiern, wie auch die komplette Mannschaft des TSV Azzurri Südwest Nürnberg, die ebenfalls im Di Dio war, ist der Ex-Profi gewohnt.

Bilderstrecke zum Thema Ein Weltstar in Franken: Andrea Pirlo stellt in Nürnberg seinen Wein vor Etwa acht Hektar groß ist das Weingut, aus dem der edle Tropfen stammt, den Ex-Fußballer Andrea Pirlo am Montagabend in Nürnberg vorstellte. Etwa 20.000 Flaschen kommen aus der Kellerei des 40-Jährigen, der nach seiner aktiven Karriere vom Mittelfeld-Maestro zum Winzer wurde. Wir haben die Bilder vom Gastspiel des Weltmeisters von 2006 in Franken!



Heute wirbt Pirlo auch in Deutschland für seine Weine. Im Herbst besuchte er Duisburg, wo das italienische Team während seines speziellen Sommermärchens von 2006 wohnte, nun machte Pirlo in Nürnberg Station: "Die Liebe zum Wein wurde mir in die Wiege gelegt, weil ich schon als Bub bei der Weinlese mitgeholfen habe".

Zwischen Schlenkerla und Marzi-Rotwein

Dass Deutschland ein Land der Biertrinker ist, wusste Pirlo schon. Beim Stadtbummel am Montagnachmittag – gemeinsam mit Guidi Di Dio – stand auch ein Besuch im "Schlenkerla"-Rauchbierwirtshaus auf dem Programm –, aber der Abend gehörte dem Wein. Und glücklicherweise, findet Andrea Pirlo, darf es, anders als zu Profizeiten, inzwischen auch einmal ein zweites Glas sein – die Karriere ging nach zwei letzten Jahren beim New York City FC vor einem Jahr zu Ende, mit jetzt 40 Jahren konzentriert sich das Ball-Genie ganz auf die Kunst des Weinbaus. "Ich habe ein neues Leben begonnen", betont Pirlo.

Die Ambitionen sind die gleichen wie beim Fußball, von Andrea Pirlo stammt dieser schöne Satz: "Ich gehe als Winzer mit derselben Leidenschaft zu Werke wie als Fußballer, und ich will dasselbe erreichen." Wer genau hinschaut, sieht die Parallelen: Die Flasche von Pirlos Marzi-Rotwein zieren vier Sterne – für die vier WM-Titel Italiens.

Klar, dass sich auch drei Club-Profis den Besuch des dreifachen italienischen Fußballers des Jahres nicht engehen lassen wollten. Hanno Behrens, Enrico Valentini und Georg Margreitter posierten mit Pirlo. Ob es auch eine Flasche Wein für das FCN-Trio sein darf? Eher unwahrscheinlich, stand am Montag doch der Laktattest auf dem Programm, ehe am Donnerstag die Vorbereitung auf die neue Saison endgültig mit dem ersten öffentlichen Training beginnt.