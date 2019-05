Er rettete seine Schwester: Kenan erhält Medaille von Söder

Zehn Jahre alter Nürnberger erntete bundesweiten Applaus - vor 1 Stunde

NÜRNBERG/MÜNCHEN - Dieser junge Mann ist ein Held - und wird dafür natürlich auch geehrt: Für die Rettung seiner zweijährigen Schwester aus einem brennenden Auto wird der zehnjährige Kenan Büyükhan aus Nürnberg mit der Rettungsmedaille des Freistaats Bayern ausgezeichnet.

Ende März zog Kenan seine kleine Schwester in Nürnberg aus einem brennenden Auto - am Mittwoch wird er mit der Rettungsmedaille des Freistaats Bayern ausgezeichnet. © Montage/News5/dpa



Für die Rettung seiner zweijährigen Schwester wird der Viertklässler am Mittwoch mit der bayerischen Rettungsmedaille ausgezeichnet, einer der höchsten Ehrungen für Zivilcourage im Freistaat. Die Medaille erhält der Bub um 11 Uhr von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in der Münchner Residenz. Mit Kenan werden 42 weitere Lebensretter geehrt.

An jenem 26. März hatte Kenan noch als Neunjähriger mit seiner Schwester - zwei Jahre alt - alleine im Auto der Mutter gewartet. Plötzlich bemerkte er starken Rauch am Auto, stieg aus und sah, dass ein Hinterreifen brannte. Dramatische Sekunden kämpfte der Viertklässler mit dem klemmenden Gurtverschluss am Kindersitz seiner Schwester. "Der wollte nicht aufgehen. Normalerweise machen das meine Eltern. Man muss den mit beiden Daumen gleichzeitig drücken. Plötzlich sprang er dann doch auf", sagt Kenan. Geistesgegenwärtig zog er seine kleine Schwester dann aus dem brennenden Wagen. Minuten später nur noch ein verkohltes Wrack von dem Auto übrig.

Bundesweiter Applaus

Für den Zehnjährigen war seine Tat eine Selbstverständlichkeit. Für seine Rettungsaktion bekam er bundesweite Aufmerksamkeit und Applaus. Das große Medienecho rief sogar Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) auf den Plan. "Das hätte ein Erwachsener nicht besser gekonnt", staunte der Minister. Kenan habe wie ein Profi gehandelt und einen kühlen Kopf bewahrt.

Auch der türkische Generalkonsul in Nürnberg, Yavuz Kül, Kenan lud den kleinen Retter ein und verlieh ihm eine Auszeichnung. Und die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost gratulierte ihm zu seinem zehnten Geburtstag mit einer "Superheld"-Urkunde.

Kenan will Polizist werden

Außerdem durfte Kenan einen ganzen Tag lang hautnah die Arbeit der Beamten erleben. Er durfte bei einem Einsatz der Hundestaffel dabei sein - und bei einer Streifenfahrt mit dem Polizeiboot auf dem Main-Donau-Kanal sogar am Steuer sitzen.

Von Beruf will Kenan nach eigenen Angaben Polizist werden - am liebsten in einer Spezialeinheit. Zunächst aber steht die Schule an. Das Ziel des Zehnjährigen ist ein Platz in einer der begehrten Leistungssportklassen der Nürnberger Bertolt-Brecht-Schule.

dpa/jm