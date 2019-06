Erfolgreich an die Wand: Episoden eines Außenseiters

RATGEBER - Ratgeber, die das Leben angeblich besser machen, gibt es wie Sand am Meer. Einen Wegweiser anderer Art hat Berny Kiesewetter geschrieben. "Frontal: Mit dem Leben erfolgreich an die Wand" heißt das Erstlingswerk des Nürnbergers, der mit seinem Bruder in der Punkband "Blut und Tod" singt. Wir haben mit ihm über seinen autobiografischen Antilebensratgeber gesprochen.

Seine Liebe zum Schreiben zeigt Berny Kiesewetter (links) nicht nur in seinem neuen Buch, sondern auch in satirischen Songtexten für seine Hardcore-Punkband „Blut und Tod“, die aus ihm und seinem Bruder Martin Kiesewetter (rechts) besteht. Foto: Martin Hanáček



Herr Kiesewetter, wodurch unterscheidet sich Ihr "Ratgeber" von anderen?

Berny Kiesewetter: Die meisten Leute, die eine Biografie schreiben, erzählen nur die witzigen und die coolen Geschichten. Das wollte ich nie machen. Ich erzähle hauptsächlich die Geschichten, die mich nicht so toll dastehen lassen. Leute, die mich kennen, können darüber lachen. Sie wissen, dass das Vergangenheit ist. Andere, die mich eh nicht mögen, werden mich danach auch nicht mögen (lacht).

Nach einem Amsterdam-Urlaub sind Sie mal beim Rückflug festgenommen worden, weil Sie mit Drogen erwischt wurden. Dabei hatten Sie zunächst sogar noch Glück, dass der erste Spürhund nicht angeschlagen hat. Waren Sie im Rückblick unfassbar naiv?

Kiesewetter: Ja, das war einfach grenzenlose Dummheit – aber wichtig. Das war eine Phase, da habe ich das noch gar nicht so negativ gesehen. Ich dachte eher: Ich erzähle meinen Jungs, was für eine harte Sau ich doch bin, dass ich jetzt schon vom Zoll festgehalten werde. Das sind Schwachsinnsgedanken, wenn du in so einem Alter bist, in so etwas reinrutschst und dein Umfeld so etwas noch feiert.

Sie haben zunächst also schon erst einmal damit geprahlt?

Kiesewetter: Im Moment war es nicht sehr angenehm, aber danach hatte man was zu erzählen und war im Gespräch. Das habe ich schon genossen.

Wie sind Sie in diesen Sumpf verschiedenster Drogen, den Sie sehr detailliert beschreiben, geraten, und wie ist es Ihnen letztlich gelungen, sich daraus wieder zu befreien?

Berny Kiesewetter ist 1988 in Nürnberg geboren, wo er seit etwa zehn Jahren lebt. Im Jahr 2010 fing er an, prägende Erlebnisse seiner Vergangenheit niederzuschreiben. Sein Buch ist für 10,99 Euro in jedem geläufigen Online-Shop und auf Bestellung im Buchhandel zu kaufen. Foto: Foto: privat



Kiesewetter: Es war jetzt nicht so, dass ich über mehrere Wochen durchgehend jeden Tag auf Koks war. Es hat einfach witzig angefangen, die Leute haben alle mitgemacht. Es war hauptsächlich mein Umfeld, das mich da rein- und auch wieder herausgebracht hat.

Hatten Sie also erst die falschen und später die richtigen Freunde?

Kiesewetter: Nein, das waren zu beiden Zeiten die falschen Freunde, nur irgendwann habe ich halt gemerkt, dass es die falschen sind. Das hat mir den Antrieb gegeben zu sagen: Lieber gar keine Freunde als falsche.

Welche Lehren haben Sie gezogen?

Kiesewetter: Es ist total wichtig, dass man sich selbst kennt, sich selbst zu schätzen weiß und das nicht immer von anderen abhängig macht. Am wichtigsten ist die Frage, ob ich mich selbst mag. Das kam bei mir erst sehr spät, irgendwann im Alter von 22, 23.

Ihr Mitbewohner hat Sie mehrfach schwer enttäuscht. Warum sind Sie damals nicht einfach aus der WG ausgezogen?

Kiesewetter: Weil das meine Welt war. Ich hatte eine ganz kleine Welt und außen war da nichts. Mit meinem Bruder Martin war das Verhältnis noch nicht so dicke. Da musste erst diese eine Freundin kommen, die etwas außerhalb dieser Welt stand, damit ich mit rauskonnte. Sonst wäre da wahrscheinlich nie etwas passiert.

Machen Sie jemandem Vorwürfe, Sie mit Ihrer damaligen Situation alleingelassen zu haben und Ihnen nicht aus der Drogen-Szene herausgeholfen zu haben?

Kiesewetter: Nein, das hat zu diesem Zeitpunkt niemand so recht gewusst. Ich bin ja mit 18 direkt ausgezogen.

Spüren Sie manchmal den Reiz, wieder härtere Drogen zu konsumieren?

Kiesewetter: Gar nicht. Das harte Zeug niemals. Auch diese harmlosen Sachen wie Gras nicht, weil es mich ein bisschen in diese Zeit damals zurückversetzt, in der Gras nicht das Einzige war, sondern nur zum Runterkommen benutzt wurde. Ich habe es vor einer Weile mal probiert und ich kriege davon Depressionen. Das ist nicht der Sinn der Sache.

Dringend nachdenken

"Frontal: Mit dem Leben erfolgreich an die Wand" heißt der ironische Buchtitel. Welche Ratschläge können Sie Jugendlichen geben und wovon würden Sie ihnen - aus eigener Erfahrung - dringend abraten?

Kiesewetter: Ich würde Ihnen abraten, zu wenig über gewisse Dinge nachzudenken. Es fühlt sich oft richtig an, Dinge zu tun, weil sie alle anderen auch tun. Zu viele Leute denken überhaupt nicht nach und rutschen schnell in Drogenzeugs rein. Das ging bei mir vielleicht sogar noch etwas schneller, weil ich immer dachte: Ich bin so anders, die Leute schauen mich immer komisch an. Dann halte ich mich eben lieber an andere. Und das ist selten eine gute Entscheidung.

Wann haben Sie zum ersten Mal gedacht, dass Sie anders sind?

Kiesewetter: Im Kindergarten hat sich noch keiner großartig Sorgen gemacht. Irgendwann musste ich aber Sachen machen, die andere nicht machen mussten, zum Beispiel Ergotherapie – und Ritalin nehmen. Irgendwann ist es auch Klassenkameraden aufgefallen, wenn ich gefragt hab: Wie kann es denn sein, dass du das Arbeitsblatt schon fertig hast? Sie haben mich mit einem Kopfschütteln angeschaut und gesagt: "Ich bin halt nicht so ein Lahmarsch wie du."

Sie haben mehrfach die Schule gewechselt und wurden immer wieder gemobbt. Wie haben Sie speziell diese Zeit erlebt?

Kiesewetter: Betroffene von Mobbing haben echt die Arschkarte. Du kannst nichts machen. Es bringt nichts, wenn du dagegenredest, es bringt nichts, wenn du wegschaust, es ignorierst oder so tust, als würdest du mitlachen. Solche Ratschläge sind Schwachsinn, da kommst du so schnell nicht raus.

Wie haben Sie dennoch einen Weg gefunden, dem Ganzen zu entfliehen?

Kiesewetter: Das war dann wieder mein Fehler. Es gibt einen Weg herauszukommen: Mobbe einfach jemand anderen, der noch unbeliebter ist. Das war eine beschissene Idee – und sie hat, muss ich zugeben, gewirkt. Das ist aber etwas, das ich nie wieder machen würde. Hier wäre wieder richtig gewesen, sich selbst zu schätzen und nicht sein Glück vom Umfeld abhängig zu machen.

Verwirrende Zeiten

Wie würden Sie Ihre Jugend beschreiben?

Kiesewetter: Verwirrend. Sie ist, glaube ich, immer verwirrend – für jeden. Manche waren immer so selbstsicher. Ich hatte den Grundgedanken, dass ich vier-, fünfmal über alles nachdenken muss, was ich mache und sage, weil sonst wieder alle so komisch gucken. So etwas zieht sich.

Was hat das Schreiben in Ihnen ausgelöst?

Kiesewetter: Das Buch zu schreiben, war ein riesiger Verarbeitungsprozess. An einem Kapitel war ich wochenlang gesessen, weil es für mich extrem schwierig war. Da geht dir jeder Buchstabe durch den Kopf. Ich habe gemerkt, dass ich bislang viel zu wenig darüber nachgedacht habe und es noch nicht abgeschlossen hatte.

Wie zufrieden sind Sie jetzt?

Kiesewetter: Total. Alles, was mich im Buch so stört, habe ich ein bisschen verbannt. Wenn man so viel Negativität hatte, kann man mit normalen Problemen – wenig Geld auf dem Konto, Urlaub nur einmal im Jahr – viel besser umgehen. Dann stören diese Erste-Welt-Probleme nicht mehr.

Befürchten Sie berufliche oder private Nachteile? Nicht nur Sie, auch die meisten der geschilderten Personen kommen ja alles andere als gut weg...

Kiesewetter: Schon ein bisschen. Ich habe Kolleginnen, die das Buch unbedingt lesen wollen. Ich versuche, vorab Schadensbegrenzung zu betreiben. Stellt euch darauf ein: Es ist teils sehr explizit. Ich habe versucht, den Begriff "Erotik" mit reinzuwerfen. Ich hoffe, es ist nicht so wild, wenn sie es vorher schon mal gehört haben.

Ich musste beim Lesen mehrfach laut lachen – aber auch nur, weil mir die Vorfälle nicht selbst passiert sind...

Kiesewetter: Ich habe versucht, es nicht wie Prahlerei wirken zu lassen und Eskapaden zu feiern, sondern mich so negativ darzustellen, wie ich war und heute teilweise noch bin. Das Lesen der Geschichten soll Spaß machen, aber auch deutlich zeigen, dass nur selten etwas Gutes dabei herausgekommen ist.