Jahrelang stieg die Kirchweih im Nürnberger Stadtteil Wöhrd traditionell im Festzelt direkt am See. Dieses Jahr haben die Bauarbeiten am Nordufer die Festwirte zum Umdenken gezwungen - und damit eine gelungene Premiere möglich gemacht. Denn die Kärwa fand dieses Jahr erstmals im Freien statt. Nur Getränke- und Essensausgabe sind weiter in einem Zelt untergebracht, gefeiert wird nun im Biergarten. Das neue Open-Air-Konzept kam bei den Besuchern gut an - und dank sonnigem Sommerwetter am ersten Wochenende war die Kärwa auch bestens besucht. © Stefan Hippel