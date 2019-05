Europa ist es wert! Nürnberger zeigen Flagge gegen Rechts

NÜRNBERG - Flagge zeigen für ein demokratisches Europa, hieß es am Donnerstag in der Nürnberger Innenstadt: Ein Aktionstag der Allianz gegen Rechtsextremismus brachte alle demokratischen Parteien am Hallplatz zusammen.

Bilderstrecke zum Thema Aktion gegen Rechts: Nürnberger zeigen Flagge für Europa Europa verbindet. Und dass nicht etwa nur auf internationaler Ebene, sondern auch lokal, wie man auf dem Nürnberger Hallplatz eindrucksvoll sehen konnte. Dutzend Vereine, Parteien und andere Institutionen - Von der CSU bis zur Linken, von der Israelitischen Kultusgmeinde bis zur katholischen Stadtkirche - versammelten sich dort am Donnerstag, um ein "deutliches Zeichen für ein demokratisches Europa" zu setzen.



jm