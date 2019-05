Europawahl: Mehr als 72.000 Nürnberger wählen per Brief

NÜRNBERG - Immer mehr Menschen in Nürnberg machen ihr Kreuz vom Sofa aus und die Stadtverwaltung könnte noch den einen oder anderen Wahlhelfer gebrauchen: Neun Tage vor der Europawahl hat das Wahlamt noch einmal Wissenswertes rund um den Urnengang bekanntgegeben.

Der Stimmzettel zur EU-Wahl ist nur gültig, wenn der Wähler ein Kreuz gemacht hat. In Nürnberg sind 342.691 Personen wahlberechtigt.



Bisher sind mehr als 72.000 Anträge auf Briefwahl eingegangen, berichtet Wolf Schäfer, der Nürnberger Stadtwahlleiter und Leiter des Wahlamts. "Bei der letzten Europawahl 2014 waren es insgesamt nur etwa 55.000."

Und auch wenn die Zahl der Menschen, die ihr Kreuz lieber zu Hause machen, bei den vergangenen Wahlen stetig gestiegen ist, ist Schäfer doch überrascht von dem gewaltigen Sprung nach oben. "Wir sind hier auch sicher noch nicht am Ende."

Und auch neun Tage vor dem Urnengang ist es noch nicht zu spät, um Briefwahl zu beantragen. Bis Montagmittag, 20. Mai, können Bürger dies auf der Homepage des Wahlamts tun: www.nuernberg.de/internet/wahlen/info.

"200 bis 250 Wahlhelfer brauchen wir noch"

Der Wahlbrief muss das Wahlamt spätestens am Samstag, 25. Mai, per Post erreichen; wer das nicht mehr schafft, kann ihn auch am Wahlsonntag, 26. Mai, bis 18 Uhr direkt im Wahlamt vorbeibringen (Unschlittplatz 7A).

U18-Wahl: Jugendliche wählen ihr Europa

Wer am Sonntag vor Ort im Wahllokal seine Stimme abgeben möchte, braucht dafür einen Ausweis und seine Wahlbenachrichtigungskarte, die er bereits mit der Post erhalten hat.

Bei 138 von 375 Wahlbezirken in Nürnberg sind die Wahlräume barrierefrei zu erreichen. Wenn das eigene Wahllokal nur über Treppen erklommen werden kann, dürfen Bürger auch in ein anderes, barrierefreies Wahllokal in ihrer Nähe gehen. Dafür müssen sie beim Wahlamt aber einen Wahlschein beantragen.

Etwa 3100 Ehrenamtliche helfen in Nürnberg bei der Auszählung der Stimmen. "200 bis 250 Wahlhelfer brauchen wir aber noch", sagt Wolf Schäfer. Wer gerne bei dieser oder einer anderen Wahl mit anpacken möchte, kann sich im Wahlamt melden oder auf der Internetseite das Formular für freiwillige Wahlhelfer ausfüllen (Infos unter 09 11/2313350).

Judith Horn