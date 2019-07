Exhibitionist am Pegnitzufer fuchtelte nicht nur mit Messer herum

Der Mann war stark alkoholisiert - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Pegnitzufer in Nürnberg ist am Samstagabend ein Exhibitionist aufgetreten, der dazu noch ein Messer in der Hand hatte. Der Mann war stark alkoholisiert.

Zeugen berichteten gegen 19.30 Uhr am Samstag der Polizei von einem augenscheinlich stark betrunkenen Mann. Er soll sich entkleidet und selbst befriedigt haben. Außerdem soll er mit einem Messer hantiert haben. Der Vorfall ereignete sich bei den Grillplätzen am Pegnitzufer auf Höhe der Theodor-Heuss-Brücke.

Als die Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-West vor Ort ankamen, bestätigten mehrere Zeugen den Vorfall. Die Polizisten kontrollierten den 40-Jährigen und stellten dabei fest, dass dieser erheblich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von weit über zwei Promille. Der Mann, der sich mittlerweile auch versehentlich selbst am Arm mit dem Messer verletzt hatte, wurde festgenommen und zunächst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Beschuldigte muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischen Handlungen verantworten.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

krei