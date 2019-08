Exhibitionist belästigt in Gibitzenhof zwei Frauen

Roter Corsa wird gesucht - Polizei bittet um Hinweise

NÜRNBERG - Ein Exhibitionist hat in der Südstadt am Mittwochvormittag zwei Frauen belästigt. Kurz darauf stieg er in ein rotes Auto mit Nürnberger Kennzeichen. Die Kriminalpolizei hofft jetzt auf Zeugenhinweise zu dem Vorfall.

In einer Grünanlage zwischen der Thüringer- und der Kanzlerstraße zeigte sich der Mann gegen Mittag in schamverletzender Weise. Kurz darauf stieg er in einen in der Kanzlerstraße geparkten, roten Opel Corsa ein. Der Wagen soll eine Nürnberger Zulassung haben, den Exhibitionisten konnten die Zeuginnen nicht beschreiben.

Hinweise erbittet die Kripo an den Dauerdienst unter Telefon 21 12–33 33.

