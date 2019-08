Exklusiver Arbeitsplatz: Blick ins sanierte Plärrer-Hochhaus

NÜRNBERG - Noch führen die Bauarbeiter das Regiment, doch bis Ende des Jahres soll die Sanierung des Plärrerhochhauses - einst das höchste in Bayern - abgeschlossen sein. Wenn die Mitarbeiter wieder einziehen, erwartet sie eine völlig veränderte und moderne Bürolandschaft.

1953 setzten die ersten Beschäftigten der Städtischen Werke ihre Füße in das markante Gebäude am Plärrer, dass nach den Entwürfen des Architekten Wilhelm Schlegtendal errichtet wurde. Mit einer Höhe von 56 Metern war es damals das höchste Haus Bayerns. Weil er stilprägend für die 1950er Jahre ist, wurde der Komplex in Gostenhof für bis zu 1100 Mitarbeiter 1988 unter Denkmalschutz gestellt.

Seit 2016 wird das Gebäude kernsaniert. "Wir liegen im Zeitplan", betont Elisabeth Mathes, Projektleiterin der Sanierung. Ende des Jahres sollen die Mitarbeiter wieder einziehen. Doch sie werden – nicht nur wegen der Totalsanierung – ein völlig neues Konzept im Inneren des Hochhauses vorfinden.

Nun hat – Grundlage waren alte Farbkonzepte, die wiederentdeckt wurden – jede der 28 Etagen eine eigene Farbgebung. Es gibt auch kaum mehr feste Arbeitsplätze für die Beschäftigten wie früher, so Oliver Saffer. Das agile Arbeiten in Teams und Projekten erfordere viel Flexibilität, so der Arbeitsplatz-Changemanager. Lounges und Teeküchen sollen Treffpunkt – und Arbeitsplatz zugleich – sein. "Die technische Ausstattung erlaubt es, überall zu arbeiten", so Saffer.

