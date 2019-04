Familienstreit eskaliert: 34-Jähriger verletzt Bruder mit Messer

Weitere Familienmitglieder schlichteten die Auseinandersetzung - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Ein heftiger Familienstreit gipfelte am Samstagabend in einer blutigen Messerattacke: Ein 34-Jähriger soll seinen jüngeren Bruder am Hals verletzt haben.

Gegen 22.30 Uhr soll der 34-Jährige nach ersten Erkenntnissen der Polizei in einer Wohnung in der Wendlerstraße mit mehreren Familienangehörigen in einen heftigen Streit geraten sein. Die Auseinandersetzung eskalierte so weit, dass der aggressive Mann seinen 32-jährigen Bruder mit einem Messer angegriffen haben soll. Er fügte seinem Bruder dabei eine Schnittwunde am Hals zu.

Daraufhin griffen weitere Personen ein, um den Streit zu schlichten. Sie verständigten außerdem den Rettungsdienst. Das Opfer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren, konnte die Klinik jedoch zwischenzeitlich wieder verlassen. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahmen den 34-Jährigen fest, vor Ort wurde eine Spurensicherung durchgeführt.

Die Kripo Nürnberg hat nun die Ermittlungen übernommen. Der 34-Jährige wurde inzwischen wieder entlassen.

mch