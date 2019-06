Im Frühling sind nicht nur die Bäume und Pflanzen bunt - auch Klamotten dürfen deutlich Farbe bekennen. Acelya setzt unter anderem auf einen leichten Mantel in Gelb. Die Handtasche 2019 der Frau darf auch gerne ein Modell zum Umhängen sein. Was die Schuhfrage angeht, darf es in diesem Jahr gerne... © Elia Hupfer