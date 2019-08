FCN-Trikots in ganz Nürnberg: Die beclubte Stadt

Zahlreiche Brunnen, Denkmäler und berühmte Söhne wurden "angezogen" - vor 34 Minuten

NÜRNBERG - Zur Einweihung des neuen "ClubHaus" des FCN hat sich der Verein eine clevere Marketingstrategie einfallen lassen. Auf dem Weg zur Arbeit entdeckten Freitag Morgen viele Nürnberger überall in der Stadt Trikots und Bälle.

Der Club hat in der ganzen Stadt Trikots verteilt. Foto: 1. FC Nürnberg



Viele hatten es geahnt, nun steht es fest: Hans Sachs war Cluberer. Warum sich der Nürnberger Meistersinger und – wie passend – Dramatiker erst posthum zum FCN bekennt, ist unklar. Schließlich sitzt er in Form eines Denkmals schon seit 1874 am nach ihm benannten Platz, als es den Verein noch nicht einmal gegeben hat. Doch erst im Vorfeld des Auswärtsspiels in Sandhausen am Freitag hat sich Sachs das Club-Trikot übergeworfen.

Ich in 50 Jahren, wenn mich der Club endgültig fertig gemacht hat. #fcn pic.twitter.com/O8VtWmHdqT — Chris1900 (@1fcn_1990) August 16, 2019

Ähnlich erging es zahlreichen anderen Figuren auf Brunnen, Denkmälern und Statuen – und das nicht nur in Nürnberg. Auch jenseits der Stadtgrenze, unter anderem am Grünen Markt, wurden die rot-schwarzen Farben gesichtet. Allen Club-Ikonen gemein ist die Rückennummer "17.08." Sie symbolisiert das Datum, an dem der FCN das "ClubHaus", den neuen Fanshop am Josephsplatz 4, eröffnet.

Bei den Fans kommt die Nacht-und-Nebel-Aktion gut an, auch wenn sich mancher in Galgenhumor übt. Mit Verweis auf die leidend dreinblickende Figur am Ehekarussell schreibt ein User auf Facebook: "Genauso saß ich beim Spiel gegen Hamburg vor dem Fernseher." Ein Anhänger glaubt gar, den Kapitän des FCN erkannt zu haben: "Almächd, der Behrens!" Auch die Auswahl eines anderen vielsagenden Brunnens bringt manchen zum Schmunzeln: "Der Club auf dem Narrenschiff!"

Zur Eröffnung hat der FCN am heutigen Samstag ab 10 Uhr ein buntes Programm mit zahlreichen Mitmachaktionen vorbereitet. Fans dürfen sich auf eine Autogrammstunde, Ticket-Verlosungen und Sonderangebote freuen. Ab 13 Uhr schauen dann der Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Grethlein, Cheftrainer Damir Canadi sowie Verteidiger Enrico Valentini und weitere Spieler im "ClubHaus" vorbei.

