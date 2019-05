In großer Zeremonie wurde am Freitag der Grundstein für die neue neue Bertolt-Brecht-Schule in Langwasser gelegt. Zu diesem Anlass verschlug es sogar Kultusminister Michael Piazolo nach Nürnberg. Die WGB will das Kooperative Schulzentrum für rund 170 Millionen Euro bis Frühjahr 2022 errichten. Entstehen soll unter anderem ein großzügiger Sportkomplex mit neun Turnhallen. © Roland Fengler