Festival-Wahnsinn in Bildern: Alles zu Rock im Park 2019

Rund um den Dutzendteich sorgt Drei-Tage-Party für Ekstase - vor 7 Stunden

NÜRNBERG - Es ist eines der größten Festivals in der Region und zieht jedes Jahr bis zu 75.000 Besucher an: Rock im Park bedeutet drei Tage Dauer-Ekstase. Wir begleiten den Festival-Wahnsinn das ganze Wochenende über - hier gibt's alle Bilder!

"Johnny, I hardly knew ya", "Rose Tattoo" und "I'm Shipping Up To Boston": Lieder wie aus dem Irish Pub. Wenn die Dropkick Murphys auf die Bühne gehen, dann werden punkige Gitarrenriffs mit traditionellem irischen Folk gemischt. Eine Kombination, die bei Rock im Park die Massen vor die Zeppelin Stage strömen ließ.