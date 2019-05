Feuer in Erlenstegen: Starker Rauch drängt aus Küche

Senior verließ Wohnung ohne Verletzungen - Ursache wird vermutet - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Am Donnerstagabend musste die Feuerwehr zum Thumenberger Weg im Nürnberger Stadtteil Erlenstegen ausrücken. Starker Rauch bildete sich dort in der Küche einer Wohnung.

Starker Rauch aus einer Wohnung am Thumenberger Weg hat am Donnerstagabend die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Ursache war ein Feuer, das gegen 20.45 Uhr in der Küche der Wohnung ausbrach. Der 73 Jahre alte Bewohner konnte das Gebäude unverletzt verlassen. Vorsorglich untersuchte der Rettungsdienst den Mann auf eine mögliche Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Ursache ist noch unklar; laut Polizei deuten erste Erkenntnisse auf einen technischen Defekt hin. Der Sachschaden wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

