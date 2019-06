Feuer in Mehrfamilienhaus in der Südstadt: Mehrere Verletzte

Das Haus am Dr.-Luppe-Platz ist stark verraucht - vor 21 Minuten

NÜRNBERG - Ein Mehrfamilienhaus am Dr.-Luppe-Platz in der Nürnberger Südstadt ist in Brand geraten. Das Feuer forderte ersten Informationen der Polizei Mittelfranken zufolge mehrere Verletzte.

Am Dr.-Luppe-Platz in der Nürnberger Südstadt ist am Montagmorgen in einem Keller eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Das Haus ist stark verraucht, wie die Polizei in einer Erstmeldung mitteilt. Deshalb wurde das Anwesen evakuiert.

Es gab mehrere Verletzte.

Weitere Informationen folgen.

krei