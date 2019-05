Feuer in Nürnberg: Großer Rauchpilz über Altstadt

NÜRNBERG - Am frühen Freitagmorgen alarmierte ein Bewohner die Nürnberger Feuerwehr: Über der Nürnberger Altstadt stand ein großer schwarzer Rauchpilz, in einer Gasse loderten Flammen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten sofort aus - jedoch sorgten Falschparker bei der Anfahrt für Probleme.

Wie die Feuerwehr am frühen Freitagmorgen berichtete rief ein Bewohner der Altstadt gegen 5.10 Uhr die Feuerwehr. Der Grund: Über der Innenstadt stieg eine Rauchsäule auf, denn in der Agnesgasse loderten Flammen. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen an. Da über der Stadt ein großer schwarzer Rauchpilz stand, vermuteten die Experten zuerst einen Dachstuhlbrand bei gleich mehreren Gebäuden oder ein anderes Großfeuer. Bei der Anfahrt hatten die Einsatzkräfte zunächst mit Problemen zu kämpfen - denn etliche falsch geparkte Autos machten der Feuerwehr die schnelle Zufahrt schwer.

Feuerwehr verhinderte Schlimmeres

Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass es glücklicherweise kein gefährliches Großfeuer war: Zwischen zwei Gebäuden in der Agnesgasse war ein Mülleimerabstellplatz vollkommen in Brand geraten. Die lichterloh brennende Well-Kunststoffabdeckung sorgte für die extreme Rauchentwicklung.

Laut Feuerwehr konnten die Kräfte in letzter Sekunde ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Häuser verhindern. Drei Trupps mussten dafür unter schwerem Atemschutz vorrücken. Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, zudem Fahrzeuge des Rettungsdienstes und die Polizei. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar und soll nun ermittelt werden.

