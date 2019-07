Fix: Stadt unterstützt Surfer-Welle auf der Nürnberger Pegnitz

NÜRNBERG - Die Stadt Nürnberg wird sich mit bis zu 650.000 Euro an der geplanten Surfer-Welle an der Pegnitz am Fuchsloch im Nürnberger Westen beteiligen. Das haben die Mitglieder der Sportkommission (gegen nur eine Stimme der Guten) mit großer Mehrheit beschlossen.

So soll die Nürnberger Dauerwelle später einmal aussehen. © Marcel Drescher



Im Grunde stieß das Vorhaben in der Kommission fast nur auf Zustimmung; auch wenn in den letzten Tagen noch einmal Kritik an der Flusswelle wegen der Parkplätze aufgekommen war. "Wenn die Welle kommt, wird es ein Highlight für Nürnberg", sagte Nasser Ahmed, sportpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Zusammen mit seinem CSU-Kollegen Max Müller hatte er in der Verwaltung für eine Förderung des Projekts geworben. Und in Sportbürgermeister Klemens Gsell (CSU) fanden die beiden einen Unterstützer. Auch der Grünen-Fraktionschef Achim Mletzko begrüßte die Welle "genau an dem richtigen Ort".

Die Kommission machte nun den Weg frei, dass der Verein Nürnberger Dauerwelle von der Stadt aus der Sportförderung unterstützt werden kann. Nun muss der Verein seine Anträge an den Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) vollständig einreichen. Auch hier stehen die Chancen für eine Förderung gut, hieß es in der Sitzung.

"Eine große Erleichterung"

Strahlende Gesichter dann auch im großen Sitzungssaal im Rathaus: Nach einer turbulenten Woche und lebhaften Diskussionen über die geplante Surfer-Welle an der Pegnitz in Nürnberg haben die Initiatoren des 1,5 Millionen Euro teuren Projekts nun Gewissheit, dass sie von der Stadt unterstützt werden. "Das ist für uns eine große Erleichterung und ein tolles Gefühl", freute sich Vereinschef Thorsten Keck.