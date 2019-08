Flammen in Nürnberger Wohnhaus: Mann springt aus Fenster

Wohnung nicht mehr bewohnbar - Brandursache unklar - vor 8 Minuten

NÜRNBERG - Erst waren laute Knallgeräusche zu hören, dann brach in einer Nürnberger Wohnung ein Feuer aus. Da sich die Flammen rasch ausbreiteten, rettete sich ein Mieter mit einen Sprung aus dem Fenster.

Nachdem in einer Nürnberger Wohnung in der Nacht zum Montag ein Feuer ausgebrochen ist, hat sich ein Mann durch einen Sprung aus dem Fenster gerettet. © NEWS5 / Friedrich



Nachdem in einer Nürnberger Wohnung in der Nacht zum Montag ein Feuer ausgebrochen ist, hat sich ein Mann durch einen Sprung aus dem Fenster gerettet. Foto: NEWS5 / Friedrich



"Plötzlich waren mehrere Knallgeräusche zu hören", skizzieren Anwohner eines Hauses in der Brehmstraße, was in der Nacht zum Montag etwa gegen 1 Uhr passiert ist. Danach brach ein Feuer im zweiten Obergeschoss des Wohnhauses aus. Wie die Feuerwehr berichtet, breiteten sich die Flammen sehr schnell aus, sodass ein Mieter keinen anderen Ausweg mehr sah und aus dem Fenster auf eine Grünfläche sprang.

Durch den Rauch und den Sturz zog sich der Mann mittelschwere Verletzungen zu. Ein Notarzt kümmerte sich noch vor Ort um den Verletzten, anschließend kam er in ein Krankenhaus. Das Schlafzimmer wurde durch den Brand völlig zerstört und auch die restliche Wohnung ist laut Feuerwehr nicht mehr bewohnbar.

Die Nachbarn reagierten sofort, schlossen alle Türen: "So konnte kein schwarzer Rauch in die angrenzenden Wohnungen gelangen", berichtet die Feuerwehr am Montagmorgen. Anschließend sammelten sich die Anwohner vor dem Haus. Nachdem die Einsatzkräfte das Feuer gelöscht hatten, durften die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

jm