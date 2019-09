Flammen in Nürnberger Wohnhaus: Zwei Menschen verletzt

Hintergründe sind derzeit noch unklar - Bewohner mit Rauchgasvergiftung - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - Am Samstagabend brach in einem dreistöckigen Wohnhaus in der Nürnberger Südstadt ein Feuer aus - warum, ist derzeit noch unklar. Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungskräften eilte in die Ehemannstraße. Zwei Menschen verletzten sich bei dem Brand.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr dürfte noch Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt sein. © ToMa



Die Sandsteinfassade des Gebäudes in der Ehemannstraße ist gezeichnet von dem Feuer. Schwarzer Ruß klebt um die Fenster, hier schossen Flammen aus dem Inneren einer Wohnung im zweiten Geschoss in den Nachthimmel der Südstadt. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte an, die Retter hatten das Feuer aber relativ schnell im Griff. Die Nachlöscharbeiten dürften noch bis tief in die Nacht andauern.

Die Sandsteinfassade des Gebäudes ist gezeichnet von dem Feuer. © ToMa



Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch völlig unklar. Die Ermittlungen laufen. Zwei Menschen erlitten durch den Qualm eine Rauchgasvergiftung und mussten ambulant behandelt werden, zwei Männer mussten in eine Klinik. Zunächst war im Inneren der Wohnung eine Person vermisst - sie konnte sich jedoch selbstständig ins Freie retten. Zum Sachschaden konnte die Polizei am Samstagabend noch keine Angaben machen.

tl