Ob auf der Insel Schütt, am Hauptmarkt oder an anderen Spielorten in Nürnbergs historischer Altstadt - der Samstag erfreute die Besucher mit einem Großaufgebot an Musikern. Daniel Kahn & The Painted Bird, Blanca Nunez & Band, Sofine Saidi & Mazalda, Bird Berlin, Nils Frevert und Bukahara lockten zahlreiche Besucher zum zweiten Tag des Bardentreffens.