Fliegerbombe bei Langwasser: Sprengung verzögert sich

In der Nähe verläuft eine Ferngasleitung - Sachverständiger ist unterwegs - vor 3 Minuten

NÜRNBERG - Bei Bauarbeiten auf der Autobahn 73 ist zwischen der Ausfahrt Nürnberg-Zollhaus und dem Kreuz Nürnberg-Süd eine Bombe gefunden worden. Nun steht fest: Die Sprengung wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, weil in der Nähe eine Ferngasleitung verläuft.

Am Montagmittag ist bei Bauarbeiten nahe der A73 eine Bombe gefunden worden. Der Blindgänger muss nun kontrolliert gesprengt werden. © News5/Fechner



Es handelt sich um eine amerikanische Fliegerbombe - allerdings ist sie mit 113 Kilogramm "nur" halb so groß wie die vor kurzem in Nürnberg-Höfen kontrolliert gesprengte Bombe. Sie muss allerdings ebenfalls kontrolliert gesprengt werden, da zum einen ihr Zünder defekt ist und auch die Lage des Sprengkörpers problematisch ist. Ein Sprengmeister ist vor Ort. Bei dem Zünder handelt es sich wie in Höfen um einen Säurezünder.

Zunächst sollte die Sprengung gegen 14 Uhr stattfinden, wurde aber dann auf 15 Uhr verlegt. Jetzt gab die Polizei bekannt, dass die Sprengung auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, da in der Nähe des Fundortes eine Ferngasleitung verläuft. Ein Sachverständiger ist unterwegs, soll aber erst am späten Nachmittag eintreffen. Erst dann wird entschieden, ob und wann gesprengt wird. Die Polizei berät momentan offenbar über den Zeitpunkt der Sprengung, weil der Feierabendverkehr enorm beeinträchtigt werden könnte.

Im rot markierten Bereich liegt das Sperrgebiet, auf der A73 zwischen der Anschlussstelle Zollhaus und dem Kreuz Nürnberg-Süd. © Google Maps



Der Fundort liegt auf gemeindefreiem Gebiet im Forst Kleinschwarzenlohe zwischen Worzeldorf, Wendelstein und Langwasser. Anwohner sind von einer eventuellen Evakuierung nicht betroffen, da es sich bei dem im Sprengradius von 500 Metern befindlichen Gebiet um Waldgelände handelt. Doch auf den Verkehr im Südosten Nürnbergs wirkt sich die Entschärfung merklich aus: Die A73 ist seit 13.30 Uhr zwischen der Anschlussstelle Zollhaus und dem Kreuz Nürnberg-Süd allerdings in beide Richtungen gesperrt worden. Gefunden wurde die Bombe am Vormittag zwischen 10 und 11 Uhr bei Baggerarbeiten.

Dieser Artikel wurde mehrfach aktualisiert, zuletzt um 15.20 Uhr.

co/ama, mch