Flucht aus Nürnberg: Gefährlicher Straftäter ist gefasst

Mann bedrohte Betreuerin mit Messer und flüchtete mit Stadtmission-Wagen - vor 57 Minuten

NÜRNBERG - Er bedrohte eine Betreuerin mit einem Messer, stahl dann einen Wagen der Stadtmission und fuhr nach Frankfurt am Main: Ein verurteilter Straftäter flüchtete am Sonntagnachmittag aus einer Nürnberger Betreuungseinrichtung. Jetzt konnte die Polizei den Mann fassen.

Die mittelfränkische Polizei warnte ausdrücklich davor, den Mann anzusprechen oder gar festzuhalten. Nachdem er eine Betreuerin in einer Unterkunft am Vestnertorgraben bedrohte, gingen die Ermittler davon aus, dass der 54-Jährige ein Messer bei sich trägt. Bereits 2011 wurde er von der Polizei gesucht, damals galt er als dringend tatverdächtig, seine Lebensgefährtin in Fürth umgebracht zu haben. Die Frau starb an den Folgen "massiver Gewalteinwirkung gegen den Hals", wie die Polizei damals mitteilte. 2012 verurteilte ein Gericht ihn wegen Totschlags.

Mit einem gestohlenen Wagen der Nürnberger Stadtmission floh der Mann aus der Stadt. Bereits am Montagabend habe man den weißen Ford in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofes gefunden, teilt das Präsidium Mittelfranken mit. Von dem rechtskräftig verurteiltem Straftäter fehlte aber zunächst noch jede Spur.

Am Dienstag änderte sich das. Der Flüchtige versuchte gegen 14 Uhr einer Passantin in der Frankfurter Innenstadt die Handtausche zu rauben - konnte aber durch aufmerksame Passanten gestoppt und der Polizei in der Mainmetropole übergeben werden. "Er konnte zweifelsfrei als der Gesuchte identifiziert werden", heißt es in einer Pressemitteilung.

Der 54-Jährige wird nun einem Ermittlungsrichter überstellt. Er soll klären, wie es mit dem Mann weitergeht.

