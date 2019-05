Flüchtiger Betrüger fliegt beim Zugfahren auf

NÜRNBERG - Die Nürnberger Bundespolizei hat einen mit drei Haftbefehlen gesuchten vermutlichen Betrüger festgenommen.

Am späten Montagabend meldete sich ein 41-jähriger Bosnier telefonisch bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof und schilderte, dass er eben im ICE von Frankfurt nach Nürnberg einen Betrüger wiedererkannte. Seinen Angaben zufolge habe ihn der 33-jährige Deutsche beim Verkauf eines Autos um 6000 Euro geprellt. Der Bosnier wusste weiterhin, dass der Betrüger mit Haftbefehl gesucht wird. Als eine Streife der Bundespolizei den Deutschen im Hauptbahnhof kontrollierte, bestätigte sich der Tipp des Betrogenen: Der Mann wurde von den Staatsanwaltschaften in Traunstein und Obernburg am Main mit Untersuchungshaftbefehlen wegen mehrerer Betrugsdelikte gesucht. Außerdem bestand gegen den 33-Jährigen ein EU-weit gültiger Haftbefehl – ebenfalls wegen Betrugs. Der angerichtete Vermögensschaden aus den Taten beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

Nach seinen eigenen Worten war der Autohändler seit 16 Monaten "auf der Flucht" vor den Justizbehörden. Über seinen weiteren Verbleib entscheidet nun ein Ermittlungsrichter. Der geschädigte Bosnier verabschiedete sich von seinem kriminellen Geschäftspartner mit den Worten: "Man trifft sich immer zweimal im Leben".

