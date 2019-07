Forchheimer soll neuer Leiter des BR-Studios Franken werden

NÜRNBERG - Tassilo Forchheimer soll neuer Leiter des Studios Franken des Bayrischen Rundfunks werden. Der 51-Jährige leitet derzeit noch das ARD-Studio in Rom.

Soll das BR-Studio in Franken übernehmen: Tassilo Forchheimer. © BR/Julia Müller



Derzeit führt noch BR-Hörfunkdirektor Martin Wagner kommissarisch das Studio an der Wallensteinstraße in Nürnberg mit Ableger in Würzburg. Vor wenigen Monaten war die bisherige Leiterin Katrin Degmair abgelöst worden. Ihr warfen Gegner einen zu harten Tonfall im Umgang mit den Beschäftigten vor. Es gibt aber auch Fans von Degmair, die die 42-Jährige als Opfer übler Intrigen sehen.

Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung wird Intendant Ulrich Wilhelm am Freitag Tassilo Forchheimer dem Rundfunkrat zur Wahl vorschlagen. Es gilt als höchst wahrscheinlich, dass das Gremium dem Vorschlag folgen wird.

Degmair will eine Auszeit nehmen

Degmair wird den Sender nach 17 Jahren verlassen. Sie führte das Studio Franken fünf Jahre lang bis Ende April, dann wurde ihr Vertrag nicht mehr verlängert. Die 42-Jährige will sich eine Auszeit nehmen.

Intendant Ulrich Wilhelm dankte ihr derweil. Sie habe den BR "hervorragend in der Region vertreten und diesen für unser Haus so bedeutenden Standort in den vergangenen fünf Jahren mit großem Einsatz erfolgreich weiterentwickelt"

