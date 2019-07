Frau in Maxfeld sexuell belästigt: Täter flüchtete

Nun sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Donnerstagnachmittag ist im Nürnberger Stadtteil Maxfeld eine 59-jährige Frau sexuell belästigt worden. Nun sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Die Frau war - so berichtet es die Polizei - gegen 15.45 Uhr auf der Neuen Hegelstraße zu Fuß unterwegs, als ein unbekannter Mann sie plötzlich umarmte und begrapschte. Die Frau wehrte sich und schlug den Mann so in die Flucht.

Der Täter wird war etwa 20 Jahre alt, circa 190 Zentimeter groß und rund 75 Kilogramm schwer. Er war schlank, hatte ein hageres Gesicht und blasse Gesichtsfarbe, kurze, nackenlange, wellige Haare, trug Brille, ohne Bart, war bekleidet mit einer dunklen Dreiviertelhose und einem hellen T-Shirt mit einem auffällig schwarzen Muster. Außerdem führte der mutmaßliche Täter einen schwarzen Rucksack mit sich.

Das zuständige Fachkommissariat für Sexualdelikte der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

