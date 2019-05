Frau in Steinbühl sexuell belästigt: Polizei sucht Zeugen

Die Frau wehrte sich jedoch und stieß den Täter weg - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - Im Nürnberger Stadtteil Steinbühl hat ein unbekannter Mann eine junge Frau belästigt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am frühen Mittwochmorgen war die Frau auf dem Gehweg in der Haslerstraße unterwegs, als ihr auf Höhe des Anwesens Nr. 35 ein Unbekannter entgegenkam und sie "unvermittelt unsittlich berührte", so die Polizei. Die Frau wehrte sich jedoch und stieß den Täter weg. Nach einem kurzen Wortgefecht wurde der Mann nochmals übergriffig, machte sich danach aber davon. Sie beschreibt den Täter wie folgt: etwa 30 Jahre alt und 175 Zentimeter groß, kräftige Figur, er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, den Kriminaldauerdienst anzurufen.

nz