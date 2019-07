Frau stürzt mit E-Scooter auf der Fürther Straße

NÜRNBERG - Knapp einen Monat nach der Zulassung von E-Tretrollern ist nun auch in Nürnberg ein Unfall mit einem solchen Fahrzeug passiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 9 Uhr fuhr eine 38-jährige Frau am Dienstagmorgen mit ihrem E-Scooter in Eberhardshof den Radweg entlang der Fürther Straße in stadtauswärtige Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei Männer etwa auf Höhe der Hausnummer 196 vom Fuß- auf den Radweg gewechselt haben. Beim Versuch auszuweichen stürzte die Frau aus bislang unbekannter Ursache auf den Gehweg. Durch den Sturz zog sie sich Kopfverletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gefahren. Die beiden Männer sollen sich anschließend entfernt haben.

Die Verkehrspolizei nahm den Unfall auf. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 zu melden. Aus anderen Städten wurden bereits mehrere Unfälle mit E-Scootern gemeldet. Das Polizeipräsidium Mittelfranken will in der kommenden Woche genauer über das Thema Eletrokleinstfahrzeuge - so heißen die Roller im Amtsdeutsch - berichten.

