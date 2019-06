Frau versteckt gestohlenen Geldschein im Mund

Passantin hatte Schein im Nürnberger Stadtteil Glockenhof verloren - vor 16 Minuten

NÜRNBERG - Eine Frau hat im Stadtteil Glockenhof einer Passantin einen Geldschein entwendet - und überlegte sich einen kuriosen Weg, um das wertvolle Stück bei sich zu behalten.

Eine Frau ging am Samstagvormittag gegen 9 Uhr die Schweiggerstraße entlang, als ihr ein 50-Euro-Schein aus der Hand fiel. Als sie den Schein aufheben wollte, kam eine 67-jährige Frau hinzu, nahm den Geldschein an sich, zerknüllte ihn und steckte diesen in den Mund.

Auf die Forderung, den Geldschein auszuhändigen, stieß die 67-Jährige die Frau von sich und wollte flüchten. Die alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost konnte die mutmaßliche Diebin unweit des Tatorts antreffen und den mit Speichel durchtränkten 50-Euro-Schein auffinden.

Gegen die 67-Jährige wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

fra