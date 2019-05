Ernesto Buchholzer Sepúlveda (26): "Dass die SPD Stimmen verloren hat, war abzusehen. Sie tun sich unglaublich schwer damit, sich von der CDU/CSU abzugrenzen. All das, was mal ihr linker Konsens war, wird heute von der Linkspartei übernommen, die heute allerdings auch wesentlich konservativer ist als früher. Das führt dazu, dass es heute keine Kraft mehr links der Mitte gibt, weshalb die Leute eher die Grünen wählen. Ich glaube, das tun viele für ihr Gewissen. Wenn sie wirklich was ändern wollen würden, müssten sie ja eine Partei wählen, die grundlegend etwas an der Wirtschaftsordnung ändern will - Aber das sind wenige." © Lidia Piechulek