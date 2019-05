Fridays for Future: Vier Ortsgruppen planen gemeinsame Demo in Nürnberg

Nürnberg, Fürth, Erlangen und Lauf: Franken vereint für den Umweltschutz - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die fränkische Fridays-for-Future-Bewegung plant Großes: Für Freitag, den 10. Mai, ist in Nürnberg eine gemeinsame Demonstration der Aktivisten aus Nürnberg, Fürth, Erlangen und Lauf geplant.

Die Ortsgruppen der Fridays-for-Future-Bewegung in Lauf, Nürnberg, Erlangen und Fürth demonstrieren regelmäßig am Freitag für den Umweltschutz. Die geplante Zusammenkunft am 10. Mai ist allerdings eine Premiere: Die vier Städte wollen erstmals gemeinsam eine Demonstration abhalten, wie die Nürnberger Organisation auf Facebook verkündete. Ort und Zeit stehen noch nicht fest, werden aber im Laufe der nächsten Woche bekanntgegeben.

Ins Leben gerufen wurde die Klimaschutz-Bewegung von der schwedischen Schülerin Greta Thunberg, die seit Beginn des Schuljahres 2018 jeden Freitag im Unterricht fehlte, um währenddessen ein Zeichen für die Zukunft des Planeten zu setzen. Mittlerweile tun es ihr jede Woche Millionen von Jugendlichen auf der ganzen Welt gleich. Greta selbst avancierte zur Gallionsfigur der Bewegung und hält seitdem regelmäßig Vorträge auf internationalen Politikkonferenzen.

amh