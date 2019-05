Friedhofskater Werner sucht ein neues Zuhause

Das Tierheim möchte einen Besitzer für das beliebte Tier vermitteln - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Das Tierheim Nürnberg sucht ein neues Zuhause für "Werner". Der beliebte Kater lebte zuletzt am Westfriedhof. Doch dort kann er nicht bleiben.

Das Tierheim sucht für den acht Jahre alten Kater Werner ein neues Zuhause. © Tierheim Nürnberg



Das Tierheim sucht für den acht Jahre alten Kater Werner ein neues Zuhause. Foto: Tierheim Nürnberg



Auf Facebook reagierten einige User mit Unverständnis darauf, warum das Tierheim Nürnberg ein neues Zuhause für Werner sucht. Der Kater habe seit Jahren am Westfriedhof gelebt, schreibt eine Nordbayern.de-Userin. Die Besucher hätten ihn gemocht und gefüttert. Der ehemalige Besitzer hätte wohl keinen Wert mehr auf seinen Kater gelegt, wurde spekuliert.

Doch das stimmt so nicht. Laut Miriam Bader, der stellvertretenden Leiterin des Tierheims, wünscht die Friedhofsverwaltung nicht, dass sich der Kater auf dem Gelände aufhält. Der ursprüngliche Besitzer, der dem Tierheim bekannt ist, hat keine Chance auf eine Rückkehr seines Katers. Der nämlich kommt nicht mehr zu ihm zurück, weil sich am Friedhof offenbar großzügig um den Vierbeiner gekümmert wurde.

Derzeit befindet sich Werner, den das Tierheim aus der Aussegnungshalle geholt hatte, in Quarantäne - ein Routine-Vorgang, wie Bader erklärt. Ein Tierarzt sieht sich den kastrierten Kater, der auch geimpft werden soll, genauer an.

Ländlicher Raum bevorzugt

Das Tierheim möchte den acht Jahre alten Kater gerne an einen Besitzer vermitteln, der im ländlichen Raum wohnt. Sollte ihn jemand aufnehmen wollen, der in der Nähe des Friedhofs wohnt, sei die Wahrscheinlichkeit groß, dass er auch zu diesem nicht zurückkehrt, wenn er erneut am Friedhof gefüttert werden würde. Den Wohnort müsse man sich im Einzelfall genauer ansehen, erklärt Bader.

Auch wenn der beliebte Kater, den offenbar viele gerne weiterhin am Westfriedhof sehen würden, derzeit noch in Quarantäne ist, können ihn sich Interessenten bereits im Tierheim ansehen.

Mehr Informationen unter https://tierheim-nuernberg.de.

jhl