Für den Frieden: Nürnberger zeigen Flagge beim Ostermarsch

NÜRNBERG - "Bürgerkrieg rund um die Welt und die Oma hat kein Geld": Mit selbst gemalten Plakaten und bunten Friedens-Flaggen sind am Montag Hunderte Menschen zum Nürnberger Ostermarsch gekommen. Ihre zentrale Forderung lautete: Verhandeln statt Wettrüsten.

Für den Frieden, gegen Aufrüstung und Krieg: Über 1000 Demonstranten nahmen am Ostermarsch in Nürnberg teil. © Michael Matejka

Viele Demonstranten gönnten sich ein Eis, als Schutz vor der Sonne dienten bunte Tücher oder auch mal ein Regenschirm: Bei blauem Himmel und viel Sonnenschein trudelten nach und nach die beiden Protestzüge vom Olof-Palme-Platz im Nürnberger Norden und dem Kopernikusplatz im Stadtsüden vor der Lorenzkirche ein. Dort fand die Abschlusskundgebung statt.

Michael Käser vom Nürnberger Friedensforum, das den Ostermarsch seit Jahren veranstaltet, sprach von 1400 Teilnehmer. Allerdings leerte sich der Platz vor der Kirche während der Reden relativ schnell wieder.

Annette List steht weit vorne an der Bühne. Sie kommt schon seit Jahren zum Ostermarsch. "Man muss seinen Widerstand ja sichtbar auf die Straße tragen", sagt die 56-Jährige. Sonst habe man nur wenige Möglichkeiten, sein "Nein" zu Waffenexporten und Krieg zu zeigen. "Ohne Frieden ist alles nichts", sagt List. "Hier geht es auch um die Zukunft unserer Kinder und Enkel." Dass der Ostermarsch kein Selbstläufer ist, weiß die Nürnbergerin. "Ich finde, bei den vielen Feiertagen könnte man doch wenigstens einen für die Politik und die Grundlagen des Friedens opfern", findet sie aber.

